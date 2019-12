la presentazione della rassegna a villa niscemi

Presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi a Palermo è stata presentata la seconda edizione di “Sicilia Bedda Terra Mia”.

Dopo i saluti di Giovanna Ciralli (Presidente Sistema Impresa Palermo-Sicilia) che ha ringraziato il pubblico presente alla manifestazione, nonostante il periodo delle festività, Riccardo Oneto Lanza di Sperlinga ha comunicato che la tanto attesa Biblioteca Sociale si va arricchendo, giorno dopo giorno, di numerosi libri provenienti anche dal Consolato russo, dagli USA, da Capo Verde, e Burkina Faso e ciò permetterà, certamente, a giovani e meno giovani di poter visitare, sin da Gennaio 2020, la Biblioteca, multifunzionale e multietnica ubicata in Corso Calatafimi.

Si è, quindi, passati alla presentazione ufficiale del libro “Il Piccolino” redatto da Dariush Baghi, ingegnere informatico, specializzato in robotica ed intelligenza artificiale, nonché sceneggiatore, regista, fondatore, Presidente ed Editore della Magnum 5B.

Nel libro sono narrate le vicende di un’umile famiglia che attende un bimbo molto speciale che farà cambiare la loro vita ma che, al momento, quotidianamente, lotta contro la fame e l’indigenza, scontrandosi con la tirannia della malvagità e dell’egoismo umano, contro uomini che si ergono erroneamente a Dio, sicuri di poter decidere per i destini altrui.

Dagli autorevoli interventi di Elena Saviano (Psicosociologa), Fabrizio La Rosa (Osteopata e Ricercatore di nuove tecnologie), Luciana Lanzara di Mineo (Poetessa e scrittrice che ha donato oltre 200 libri alla futura Biblioteca) e di altri, è emersa l’originalità del romanzo i cui personaggi non hanno un nome ma si chiamano semplicemente papà, mamma. piccolo, piccoletto…, un libro che si legge col sentimento della ragione…,una storia che sembra scritta da un bimbo… inizia come una favoletta ma poi, poco a poco, ti prende come un pugno allo stomaco…, uno spaccato della nostra società… una famiglia qualsiasi, senza tempo, la cui terra di confine è posta tra il bene e il male.

Seguono, quindi, gli interventi di Piero Vito Di Stefano (Coordinatore Provinciale Centro Ufologico Nazionale), Umberto La Rosa (Agronomo e Esperto Bibliotecario), Giovanni Maria Siviglia (Assessore Sport Turismo e Spettacolo, Sviluppo Territoriale del Comune di San Giuseppe Jato).

Alla fine un ringraziamento è rivolto al Maestro Ignazio Pensovecchio per la realizzazione di un quadro che l’ingegnere Dariush Baghi ha voluto riprodurre in quarta di copertina del suo libro “Il Piccoletto”.

Subito dopo il Presidente ANTRAS Protezione Civile Assistenza e Beneficenza Onlus di Palermo, Antonio Riccardo Oneto Lanza di Sperlinga, ha consegnato al Maestro Ignazio Pensovecchio, una targa per il Ventennale del Profondismo Pittorico, 31/12/1999–31/12/2019, perché attraverso l’Arte contribuisce a diffondere la cultura del dono.