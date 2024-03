Sorpreso alla guida del trattore ubriaco. Tanto brillo che quando i carabinieri della compagnia di Cefalù l’hanno fermato ha preso la zappa e ha tentato di aggredire i militari.

Un agricoltore è stato fermato sulla statale 113.

Immediatamente la pattuglia si è resa conto delle condizioni del guidatore del grosso mezzo. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza.