Passeggiava in via Maqueda ubriaco e con un’accetta in mano. L’uomo di 31 anni straniero è stato bloccato dagli agenti di polizia e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi improprie o atte ad offendere.

Una volta individuato l’indagato ha gettato l’accetta e ha cercato di fuggire nelle viuzze del centro nella zona di via Case Nuove. E’ stato raggiunto e bloccato e affidato ai sanitari del 118 per verificare il suo stato di salute.

L’individuazione ed il fermo dell’uomo è stata possibile grazie al tempestivo intervento assicurato da agenti del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica a presidio delle “zone rosse”, recentemente istituite nelle aree della movida cittadina e da un equipaggio dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in servizio di vigilanza e controllo del territorio.

L’uomo, alla vista delle pattuglie (un altro equipaggio è subito accorso) si è liberato dell’ascia, gettandola sulla sede stradale, per poi allontanarsi repentinamente per via Case Nuove, qui i poliziotti lo hanno raggiunto e intimato di fermarsi per un controllo.

L’uomo ubriaco ha iniziato ad inveire ed urlare minacciosamente contro gli agenti, opponendo al contempo una resistenza attiva all’accertamento.

Dopo essere riusciti, con non poche difficoltà, ad assicurarlo all’interno della vettura di servizio, gli agenti, considerato lo stato d’agitazione del cittadino straniero, hanno provveduto a far intervenire personale del 118 al fine di controllare le sue condizioni di salute.

L’accetta è stata prontamente recuperata e posta in sequestro.