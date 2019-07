L'uomo, di 37 anni, ha anche aggredito i poliziotti

La Polizia ha arrestato un uomo di 37 anni di Partinico, in provincia di Palermo, per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo dovrà anche rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia e della violazione del divieto di avvicinamento a meno di 150 metri dal domicilio domestico dal quale era stato formalmente allontanato dal giudice.

Il 37enne del luogo era solito aggredire genitori e fratelli sotto l’effetto dell’alcool. I familiari, hanno chiesto spesso, in passato, l’intervento delle Forze dell’Ordine a causa delle sfuriate del figlio, mai avevano proceduto a denunciarlo. L’ultimo episodio però è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Dopo anni di maltrattamenti, gli agenti sono stati contattati ancora una volta dai familiari del 37enne. Erano terrorizzati. L’uomo, stavolta, ha rivolto la sua violenza anche sugli agenti aggredendoli e spintonandoli. I poliziotti lo hanno così arrestato.