Investita e uccisa da un’auto mentre attraversa la strada statale in un tratto cittadino all’interno del Comune di Partinico. Il tragi o incidente è avvenuto ieri sera nei pressi di una nota pizzeria della cittadina della provincia di Palermo.

La vittima

La vittima è stata investita e uccisa lungo la strada statale 186, nel prolungamento della via Benevento all’interno del comune di Partinico. Si tratta di una donna palermitana da qualche tempo residente a Partinico. La vittima stava attraversando la strada quando, secondo quanto hanno accertato gli agenti della polizia municipale, quasi all’altezza della pizzeria “Pinocchio”, sarebbe stata investita da un’auto condotta da un uomo, residente a Monreale.

Il buio complice della tragedia

L’automobilista non si sarebbe accorto del pedone a causa del buio. Per questo motivo lo avrebbe travolto senza accennare una frenata, almeno nella prima fase. Di fatto la donna sarebbe stata colpita in pieno.

Dopo l’impatto la malcapitata sarebbe stata sbalzata ad una distanza di circa dieci metri. Nell’impatto la vittima è rimasta priva di conoscenza, riversa sull’asfalto.

L’uomo si è fermato immediatamente cercando di portare i primi soccorsi. E’ stato lo stesso conducente del mezzo a chiamare il 112 chiedendo aiuto. I sanitari del 118 hanno soccorso la donna poco dopo e l’hanno trasportata all’ospedale Civico di Partinico poco distante dal luogo dell’impatto.

I tentativi salvare la donna

I medici del pronto soccorso hanno provato a rianimare la vittima ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Troppo gravi le lesioni interne riportate dall’impatto con l’automobile.

Il conducente del veicolo è stato sottoposto all’alcool test e la sua macchina, su ordine dell’autorità giudiziaria, è stata posta sotto sequestro per i necessari accertamenti. Sull’incidente si terrà una indagine più approfondita. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le responsabilità.

