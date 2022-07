Inizia il lavoro della Giunta Lagalla

Deleghe ufficializzate, parte il lavoro della Giunta Lagalla. Il sindaco di Palermo al termine del primo incontro che si è svolto in mattinata, ha riferito che la riunione “si è svolta in un clima di assoluta serenità, ma anche di grande ed operosa volontà di collaborazione e di lavoro”.

Lagalla “Ogni assessore ha rappresentato le proprie priorità”

Il primo cittadino ha poi proseguito: “Ogni assessore, ricevuta la delega, ha rappresentato le proprie priorità, assolutamente coerenti con il programma presentato agli elettori e il mese di lavoro, che fin qui è stato sulle spalle del sindaco, ha trovato la possibilità di ancorarsi a queste stesse priorità degli assessori che ora sul lavoro parzialmente istruito potranno completare gli aspetti procedurali ed esecutivi. Ecco perché sono molto soddisfatto di questo primo incontro di lavoro durato oltre due ore e che ha dato un assetto, non solo tematico, ma direi anche metodologico e organizzativo ad una Giunta che trovo e confermo essere basata, oltre che su un grande entusiasmo dei singoli, anche su qualità, competenza ed esperienza”.

Rifondazione Comunista, “Giunta rispecchia desolanti premesse”

Non mancano le reazioni che come sempre, alla p si dividono tra chi augura buon lavoro alla nuova formazione e chi, invece, ne intravede il fallimento.

“L’abbrivio della nuova era Lagalla non poteva essere più drammatico”. Questo quanto afferma Ramon La Torre, segretario cittadino di Rifondazione Comunista Palermo.

La Torre prosegue: “La tragedia inscenata dagli uomini di centrodestra nella definizione della squadra di governo, succube delle contrattazioni dovute all’imminenza delle elezioni regionali, scadranno certamente nella farsa per l’anticipo delle elezioni politiche nazionali a settembre”.

“Disastro si sta consumando a scapito della città”

Dura l’analisi del segretario cittadino di Rifondazione Comunista Palermo: “Il disastro Lagalla – continua La Torre – si sta consumando a scapito della città. Voltagabbana ex orlandiani, parenti di ex politici in odor di mafia, condannati in primo grado per tentata concussione, parlamentari e parenti di parlamentari. Questa è la giunta Lagalla. Gli operatori economici attendevano una giunta con cui relazionarsi e questo il piatto amaro servito da Lagalla, i cittadini non hanno ancora compreso, perché mai è stato enunciato, quale sia il progetto di governo per Palermo”.

Cisal, “Auguri di buon lavoro alla nuova giunta”

Decisamente più conciliante il messaggio del sindacato della Cisal affidato ad una nota di Giuseppe Badagliacca, Gianluca Colombino e Nicolò Scaglione.

“Con l’assegnazione delle deleghe, la nuova giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla entra pienamente nelle sue funzioni: ai neo assessori auguriamo buon lavoro, consapevoli di quale gravoso impegno li aspetta”.

“I palermitani chiedono risposte concrete”

Il monito del sindacato continua: “I palermitani chiedono risposte concrete sul rilancio delle partecipate, sul piano di riequilibrio, su pulizia e manutenzione delle strade, sui servizi resi alla cittadinanza, sulla ripresa economica, sulla valorizzazione del personale perché in gioco c’è il futuro delle famiglie e di migliaia di posti di lavoro. Siamo pronti a offrire il nostro contributo costruttivo e auspichiamo che il Comune sia tenuto al riparo dalle turbolenze politiche regionali e nazionali che non devono distogliere l’attenzione dalle tante emergenze della città”.