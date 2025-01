Gli uffici della scientifica e quelli dell’immigrazione si sono trasferiti da alcuni giorni nella nuova cittadella della polizia realizzata a Boccadifalco a Palermo.

Non ancora inaugurata perché manca la strada che collega via Pitrè a via Leonardo da Vinci ancora non appaltata, nella struttura si sono trasferiti gli uffici che si trovavano nella sede di via San Lorenzo nell’antica villa. Sede che ha chiuso i battenti.

Negli anni la Casena grande Villa Ventimiglia ai colli è appartenuta a diversi proprietari e ha ospitato l’Istituto dei mutilati ed è stato anche il piccolo ospedale “San Lorenzo” prima di diventare, alla metà dagli anni Novanta, una delle sedi ufficiali della polizia.

Per i sindacati quella struttura non era ritenuta adeguata e giudicata pericolosa per l’incolumità degli operatori e degli utenti alle prese con le pratiche per ottenere passaporti e permessi di soggiorno. Non appena sarà completato la cittadella ospiterà la Questura, gli alloggi per gli agenti e altri uffici ad oggi sparsi qua e là.