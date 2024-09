“Dividere non è mai la cosa giusta. Noi alla UilP vogliamo unire le generazioni e il nostro Paese”. Lo aveva detto Carmelo Barbagallo il 9 agosto a Palermo, durante la raccolta firme di UilPensionati e Uil per il referendum contro l’Autonomia differenziata, e non a caso sarà ora Cefalù, in provincia di Palermo, a ospitare domani, venerdì 27, il gemellaggio fra le UilPensionati e le Ada di Trentino-Alto Adige e Sicilia. Regioni distanti, mai così vicine.

Partecipanti all’evento

All’evento prenderanno parte il segretario generale della UilP, Carmelo Barbagallo, la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, i segretari generali UilP di Trentino-Alto Adige e Sicilia, Claudio Luchini e Claudio Barone, il presidente di Ada Trentino-Alto Adige, Maurizio Mosaner, i presidenti di Ada-Odv e Adacon Sicilia, Francesco Quartararo e Piero Gaglio. È stato invitato il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello.

Programma della manifestazione

Il programma della manifestazione al Teatro “Salvatore Cicero” prevede alle 14 l’inaugurazione della mostra “Arte e Natura” alla presenza del coordinatore di Adarte Trentino-Alto Adige Claudio Cavalieri, alle 15.30 il dibattito “Al servizio delle persone”, alle 17.30 il concerto per fisarmonica e flauto dei maestri Pietro Adragna e Chiara Sernesi, a seguire l’esibizione del coro “Catinaccio” di Bolzano diretto da Loris Bortolato. Alle 20.30, infine, note di musica classica con il pianista Luis Carlo Bertini.

Referendum autonomia differenziata, la consegna degli scatoloni con le schede

Si è concluso il grande sforzo che ha visto il comitato referendario palermitano in campo per tutta l’estate per la raccolta delle firme per chiedere il referendum per l’abrogazione dell’autonomia differenziata. A Palermo sono state raccolte oltre 40 mila firme tra online e cartacee. Delle più di 20 mila firme cartacee ottenute in risposta al quesito referendario, 12.433 sono state quelle raccolte dalla Cgil Palermo con le sue categorie. Sono state in tutto 150 mila le firme raccolte in Sicilia. Alla Camera del Lavoro, in via Meli, 5, l’ultimo step: la consegna, da parte di tutti i componenti del comitato, degli scatoloni la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata svolta a Palermo dal comitato promotore referendario palermitano. Gli scatoloni contenenti le schede certificate, saranno consegnati alla Cgil Sicila e lunedì partiranno per Roma per essere consegnati al comitato promotore nazionale che a sua volta consegnerà tutte le schede raccolte in Italia il 27 settembre alla Corte di Cassazione.

