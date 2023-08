Commozione e rabbia nella chiesa San Giuseppe in Piano Maglio ad Altofonte, nel Palermitano, dove si sono tenuti i funerali del Forestale morto a causa dei drammatici incendi boschivi di fine luglio nel Palermitano

Era rimasto ferito negli incendi di Monreale del 24 e 25 luglio. Matteo Brandi 67 anni durante lo spegnimento delle fiamme si era provocato una lesione alla colonna vertebrale. E’ morto dopo quasi tre settimane, nella notte fra il 13 e il 14 agosto, nell’ospedale Buccheri La Ferla dove era stato ricoverato. L’operaio forestale è la quarta vittima degli incendi che hanno sconvolto il palermitano in quei giorni

Schifani ai funerali

“Oggi abbiamo salutato per l’ultima volta Matteo Brandi, ennesima vittima innocente di mani criminali, che ha lottato fino alla fine compiendo il proprio dovere. Un padre, un marito, un lavoratore impegnato fino allo stremo in un atto di servizio verso la nostra comunità” ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando alle esequie. Con lui era presente anche l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Elena Pagana.

“Tutti – ha aggiunto il governatore – dobbiamo fare di più perché questi lutti cessino. Soltanto denunciando i criminali che devastano l’ambiente e mettono a rischio le vite di tanti, possiamo onorare Matteo e chi come lui ha perso la vita nei roghi. In questa triste occasione voglio ricordare e ringraziare tutte le persone impegnate nel contrastare gli incendi. Solo grazie alla loro esperienza e alla capacità professionale, unite a un grande coraggio, i danni al nostro patrimonio naturalistico non sono stati ancora più gravi di quelli che abbiamo dovuto soffrire in questa estate dalle condizioni climatiche eccezionali che hanno agevolato l’opera dei piromani”.

Le altre vittime di quegli incendi

Le altre vittime di quegli incendi furono tre. Un’anziana di 88 anni Rita Gaetana Pillitteri è morta nella sua abitazione di San Martino delle Scale, località del palermitano devastata dai roghi, perché i vigili del fuoco, bloccati dalle fiamme, non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione e a prestarle soccorso.

Alle pendici di Montagna Longa a Cinisi un incendio ha danneggiato anche la villetta di Salvatore Cometa e Teresa Monastero, i due coniugi palermitani, rispettivamente di 78 e 76 anni, trovati carbonizzati nella loro casa dove trascorrevano le vacanze estive.

