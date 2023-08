Domani ad Altofonte il presidente Schifani ai funerali operaio

Brucia ancora il costone roccioso a Monte Pellegrino a Palermo nella zona del castel Utveggio. Da sei giorni gli operai del corpo forestale della Regione siciliana sono al lavoro per cercare di circoscrivere i roghi che da giorni divampano nella zona.

Anche oggi nelle operazioni di spegnimento sono impegnati anche due elicotteri del Corpo Forestale che fanno la spola dal mare alla montagna per effettuare lanci d’acqua.























Nuovo incendio nella stessa area di Ferragosto

Esattamente come accaduto ieri l’incendio è divampato in una zona non distante dai luoghi colpiti dai roghi della notte di Ferragosto e di ieri ma l’entità, fanno sapere, è decisamente inferiore. Il fatto che gran parte della vegetazione sia già andata in fumo, inoltre, evita il rapido propagarsi del fuoco.

Ancora viva la ferita di Ferragosto

E’ ancora recentissima la ferita per l’incendio di Ferragosto che ha aggredito la zona sottostante il castello Utveggio. Le fiamme sono arrivate nei pressi alla struttura costruita nel secolo scorso ed ultimata nel 1933.

Schifani chiede spiegazioni alla Forestale

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, alla luce degli incendi ha chiesto una relazione. “Il presidente ha personalmente telefonato al direttore Battaglia, responsabile del settore, per chiedergli una immediata e tempestiva relazione sull’accaduto. Ciò anche al fine di procedere a necessarie determinazioni, nel caso di dolosità dell’evento o negligenza nei precedenti interventi”.

Domani il presidente della Regione Siciliana, parteciperà alle 10 nella chiesa San Giuseppe in Piano Maglio ad Altofonte, nel Palermitano, ai funerali di Matteo Brandi, l’operaio addetto all’antincendio del Corpo forestale deceduto a causa delle gravi ferite riportate nelle operazioni di spegnimento dei roghi che hanno devastato Monreale il 24 e 25 luglio scorsi. La Presidenza della Regione Siciliana, stringendosi al dolore della famiglia, sosterrà le spese per le esequie del lavoratore morto nell’esercizio del proprio dovere, a pochi mesi dalla pensione.