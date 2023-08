Ancora un incendio nella zona del Castel Utveggio a Monte Pellegrino. Da questa notte i forestali sono impegnati nel cercare di circoscrivere le fiamme. E da questa mattina sono impegnati anche due elicotteri del Corpo Forestale che fanno la spola dal mare alla montagna per contrastare il rogo.

Nuovo incendio nella stessa area di Ferragosto

L’incendio è divampato in una zona non distante dai luoghi colpiti dai roghi della notte di Ferragosto e di ieri ma l’entità, fanno sapere, è decisamente inferiore. Il fatto che gran parte della vegetazione sia già andata in fumo, inoltre, evita il rapido propagarsi del fuoco.

Ancora viva la ferita di Ferragosto

E’ ancora recentissima la ferita per l’incendio di Ferragosto che ha aggredito la zona sottostante il castello Utveggio. Le fiamme sono arrivate nei pressi alla struttura costruita nel secolo scorso ed ultimata nel 1933.

Centinaia di curiosi in via Monte Pellegrino osservavano, preoccupati, le scene con apprensione. L’incendio è divampato attorno alla mezzanotte. Brucia la macchia mediterranea sul Monte Pellegrino e le fiamme, vista l’altezza, sono rimaste a lungo da molte zone della città.

Vigili del fuoco e corpo forestale sul posto

Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo e del corpo forestale sul posto per cercare di domare l’incendio. Ancora ignote le cause del rogo. L’ipotesi più probabile al momento sarebbe la pista dolosa. Tutto chiaramente da confermare.

Innescato da un razzo?

“L’incendio che è divampato su Monte Pellegrino potrebbe essere stato innescato da un razzo, o gioco d’artificio, sparato da via Bonanno verso la parete rocciosa”. E’ questa l’ipotesi più probabile su cosa abbia appiccato le fiamme che tanti danni hanno provocato.

“Mi sembra difficile che sia stato un errore. Qualcuno voleva provocare danni che potevano bloccare i cantieri di rimboschimento che ci sono dopo la devastazione dell’incendio di sette anni fa del 16 giugno 2016” ha, però, sostenuto il direttore della riserva di Monte Pellegrino Giovanni Provinzano

