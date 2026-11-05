Nuovo fine settimana di repliche, prima di una breve pausa, per “Tutta colpa del poliamore”, la commedia brillante con Ernestomaria Pontee Clelia Cucco che affronta diversi modi di intendere l’amore. Al Teatro Agricantus di Palermo da giovedì 5 a domenica 8 novembre (alle 21 da giovedì a sabato e alle 18 la domenica) Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco portano in scena lo spettacolo di successo scritto da Claudio Casisa, Annandrea Vitrano e Salvo Rinaudo, e portato al successo alcuni annni fa da I Soldi Spicci.





La routine, si sa, è la tomba della coppia. Ma cosa accade se, dopo anni di relazione, uno dei partner propone all’altro di trasformarsi da coppia… a coppia aperta? Da questa domanda prende vita “Tutta colpa del poliamore”, una commedia brillante, di cui firma la regia Claudio Casisa, che racconta lo scontro tra due modi completamente diversi di intendere l’amore. Ernesto e Clelia stanno insieme da tanti anni e, come molte coppie, attraversano un momento di crisi. Per Clelia la soluzione è sperimentare nuove forme di relazione, aprendo la coppia e vivendo il poliamore. Per Ernesto, invece, romantico, tradizionalista e profondamente geloso, anche solo immaginare di condividere la propria compagna con qualcun altro è un vero e proprio incubo. Tra tentativi improbabili e situazioni paradossali i due protagonisti saranno costretti a mettere in discussione tutte le loro certezze, intraprendendo un viaggio che li porterà a confrontarsi con l’amore, la gelosia, il desiderio e i continui cambiamenti della società. Riusciranno a trovare un nuovo equilibrio, o scopriranno che certe rivoluzioni sentimentali non fanno proprio per tutti? Di una cosa, però, Ernesto è assolutamente convinto: le corna non le vuole avere… al massimo le vuole fare! Lo spettacolo “Tutta colpa del poliamore” tornerà in scena da venerdì 20 novembre a domenica 6 dicembre.

Informazioni Teatro Agricantus. Biglietteria: via XX Settembre 80 – Palermo – Tel. 091309636. Orari biglietteria: da martedì a sabato, ore 11–13.30 e 17–20. Biglietteria online: www.tickettando.it Biglietti: intero € 22; ridotto carte sconto, CRAL, under 25 e over 65 € 20; intero web € 22

Luogo: Teatro Agricantus, via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Artista: Clelia Cucco Ernestomaria Ponte

Prezzo: 22.00

Info:

Da giovedì 5 a domenica 8 novembre (alle 21 da giovedì a sabato e alle 18 la domenica) nel teatro palermitano di via XX Settembre replica “Tutta colpa del poliamore”, la commedia brillante scritta da Claudio Casisa, Annandrea Vitrano e Salvo Rinaudo e con Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco protagonisti in scena che torneranno all’Agricantus dal 20 novembre al 6 dicembre

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/119867

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