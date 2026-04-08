Al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella di piazza Europa 39/41 a Palermo prosegue la Stagione 2025-2026 con uno spettacolo tutto da ridere dal titolo “Il punto G”, che andrà in scena sabato 11 e domenica 12 aprile, e poi, sabato 18 e domenica 19 aprile, con inizio, il sabato alle ore 21, mentre, la domenica alle ore 17.45.

Scritto da Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo, Paride Benassai e Maurizio Bologna, “Il punto G”, vedrà sul palco: Valentino Pizzuto, Ivan Fiore e Lupetto per la regia di Valentino Pizzuto.





Contento del suo nuovo appartamentino, nel quale si è trasferito da poco e che tiene pulito e ordinato, e dove nessuno può entrare se non si toglie le scarpe, Andrea (Lupetto), si ritrova inaspettatamente a dover ospitare (forzatamente) Valentino (Valentino Pizzuto), suo padrino, e l’amico musicista che canta nel suo pub, Ivan (Ivan Fiore). Entrambi gli ospiti, sono stati messi alla porta dalle loro mogli. Tra gag ed equivoci, il divertimento è assicurato.

Tra gli attori, c’è anche Enrica Garofalo formata nella Scuola di teatro Mario Pupella.

Luci, Alessandro Pupella; suono, Giuseppe Borruso.





Costo biglietti:

16 euro, intero | 14 euro, ridotto (over 65).

Info e prenotazioni biglietti: 091.6710494.

Ulteriori info e biglietti online

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Pizzuto Fiore e Lupetto

Prezzo: 16.00

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