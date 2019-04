presentato dal deputato grillino nuccio di paola

Incentivare gli spazi di lavoro condivisi, i “coworking” e i laboratori ad alto contenuto tecnologico, i “Fablab”, è l’obiettivo del disegno di legge che è stato presentato dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola.

Per Di Paola, “la Regione deve promuovere politiche di sostegno di coworking e Fablab nuovi o già esistenti, rendendoli veri e propri ‘poli dell’innovazione’ dove i singoli professionisti e le imprese, ma anche gli enti pubblici, si aggregano intorno a progetti che si basano sull’uso delle tecnologie innovative e innescano circuiti virtuosi di condivisione di idee, conoscenze, esperienze”.

“Il disegno di legge prevede che tutte queste realtà vadano censite e sostenute – precisa Di Paola – creando un elenco di spazi di coworking e Fablab già esistenti, da aggiornare annualmente, per renderli facilmente individuabili da parte dei potenziali utenti, che potranno accedervi utilizzando un “voucher”, come già avviene in altre Regioni. Esistono in Sicilia delle esperienze positive che danno la misura delle potenzialità di questi spazi: ci siamo confrontati con chi opera al loro interno in giro per l’isola, ma anche con imprese ed enti di ricerca, ed abbiamo raccolto in questo disegno di legge le proposte e le esigenze più impellenti, a partire dalla necessità di adottare specifiche misure per garantire la sostenibilità economica delle strutture esistenti o di istituire un fondo di rotazione per avviarne di nuove”.

“In un momento di crisi non solo economica e sociale ma anche progettuale – conclude Di Paola – coworking e Fablab possono diventare catalizzatori di idee orientate all’innovazione e strumenti di supporto al tessuto economico regionale e delle città, perché incoraggiano la creatività dei giovani e li spingono verso nuove attività imprenditoriali. C’è quindi un grande potenziale per la Sicilia che la Regione può e deve incoraggiare”.