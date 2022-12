Domenica 18 dicembre alle ore 12 la Mensa dei poveri dei frati Cappuccini di Palermo ti aspetta per raccontare la solidarietà nel luogo dove la solidarietà è di casa. Sarà presente per un saluto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Già a partire da sabato 17 dicembre (ore 16-20.30) e fino a domenica 18 (8.30-20.30) presso la sede di via Cipressi 233 accesso libero per un gesto concreto in occasione del Natale.

La Missione San Francesco apre ancor di più le porte a quanti vorranno supportare l’attività della mensa che tutto l’anno prepara e offre oltre cento pasti caldi al giorno ai più bisognosi.

Per l’occasione saranno esposti i lavori realizzati dal volontario e ideatore dell’iniziativa Domenico Corrao, che potranno essere acquistati diventando così una strenna natalizia con un importante valore simbolico. Il ricavato di ogni vendita diventerà una donazione a beneficio della Missione San Francesco fondata da fra’ Domenico Spatola e che da 30 anni dona ristoro e accoglienza a chiunque si presenti alla sua porta.

Un banchetto non solo solidale ma anche all’insegna della sostenibilità: presepi, quadretti e lumi, tra gli altri oggetti esposti, sono tutti realizzati con materiali naturali come sassi e piccoli rami, restituiti dai nostri mari e raccolti sui litorali palermitani.