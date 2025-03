Un altro tentato in un pub

Un furto compiuto con la spaccata in un ristorante e uno tentato in un pub a Palermo. Il primo colpo al locale “Pot Cucina” di via Garibaldi. Due uomini incappucciati sono entrati. Hanno manomesso e forzato il portone di legno, poi hanno fatto irruzione nel locale. Il furto è stato ripreso dalle telecamere. I due si sono portati via la cassa.

“Stamattina i ladri sono entrati nel nostro locale per rubare. Vorrei solo che Roberto Lagalla e Giorgia Meloni leggessero questo post per capire in che condizioni si trova Palermo – dicono le titolari – Noi vorremmo solo lavorare in santa pace. Con tutte le tasse che paghiamo, sarebbe giusto avere un minimo di tutela per chi, come noi, manda avanti l’Italia.

Invece di limitarsi a fare multe per fare cassa, il Comune dovrebbe intervenire in modo concreto contro il degrado che soffoca Palermo. Servono più controlli nelle strade e pene severe per chi delinque.

Altro che abolizione delle carceri: i criminali e i ladri devono essere puniti in modo esemplare e marcire in prigione, invece di continuare a vivere nell’impunità.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi per risalire ai responsabili. Un secondo colpo è stato tentato al “Bob’s coffee”, bar in via Alfredo Casella. In questo caso i malviventi non sono riusciti a mettere a segno il colpo. Il ladro ha aperto il lucchetto e alzato la saracinesca. Poi è fuggito.

“Un individuo – ha scritto sui social – ha tentato di entrare nella mia attività, in meno di due minuti ha aperto il lucchetto (non tagliandolo). Fortunatamente non riuscendo a tenere la saracinesca alzata alla fine ha rinunciato. Ho saputo che ha colpito altri locali gastronomici. Fate attenzione”.