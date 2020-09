Un incendio è divampato qualche ora fa nell’ex impianto pubblico di compostaggio di Bisacquino. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di circoscrivere le fiamme.

“E’ successo di nuovo. Sono in contatto con il colonnello Matteo Amabile, commissario della Srr Palermo Ovest che ci ha aggiorna in tempo reale. Pare che le fiamme siano state domate da poco – scrive l’assessore regionale Alberto Pierobon – Con la Srr e i sindaci del territorio stiamo lavorando per ottenere la restituzione del bene che è sotto curatela fallimentare.

Riattivandolo avremmo un altro impianto pubblico su cui contare per trattare l’umido e garantire un servizio più efficiente e meno costoso ai cittadini. Stiamo attendendo di capire le cause del rogo, sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile. Domani ne sapremo di più, ma qualunque sia la causa di certo saremo ancora più determinati nel portare avanti il progetto di riattivazione del sito”.