Un machete di circa 50 centimetri è stato rinvenuto in via Divisi, nel cuore del centro storico di Palermo, area già più volte al centro delle cronache per episodi legati ad aggressioni e fenomeni di mala movida.

Il ritrovamento è avvenuto a seguito della segnalazione del vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno recuperato l’arma e avviato gli accertamenti del caso.

Il machete sarà ora sottoposto a esami per verificare eventuali tracce utili. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nella zona, già considerata sensibile per la presenza di movida notturna e per precedenti fatti di violenza. Le forze dell’ordine proseguono le attività di controllo per prevenire ulteriori criticità.