Venerdì 28 dicembre al Teatro Jolly

La sabbia a Natale, non per una vacanza dall’altra parte del mondo, ma a Palermo, nell’interpretazione della natività di Stefania Bruno, sand artist di fama internazionale.

Dall’annunciazione all’arrivo dei re Magi, con un piacevole spazio dedicato ad aspetti più laici del Natale, tra lo scambio dei doni, i legami familiari e perfino Babbo Natale, la sabbia racconterà una storia ben nota a ciascuno, interpretandola con la poesia di un’arte effimera solo in apparenza. Lo scambio di emozioni tra il pubblico e l’artista influenzerà il resto dello spettacolo, che diventerà per questo unico.

Muovendo le mani su un tavolo retroilluminato, Stefania Bruno crea immagini, disegna mondi e personaggi, racconta storie di ogni genere, spaziando dalle fiabe, alla storia, alla cronaca. Come quella, cui è legata da siciliana, di Falcone e Borsellino. Senza volersi atteggiare ad icona dell’antimafia, Stefania racconta spesso i due magistrati siciliani, uccisi dalla mafia, come ha fatto a Milano, ad Expo 2015 o a Palermo, lo scorso 23 maggio, in diretta tv dall’Aula Bunker del Carcere dell’Ucciardone di Palermo.