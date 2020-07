sino al 19 luglio, come partecipare

Super occasioni e ribassi anche del 50% e del 70% e la possibilità di vincere due maxi premi da 1.000 euro l’uno, centinaia di buoni spesa e simpatici gadget. I saldi sono partiti registrando un bilancio positivo al Conca D’Oro, che ha deciso di premiare i clienti che effettueranno una spesa minima di 10 euro presso la galleria.

E’ partito, al centro commerciale di via Lanza di Scalea a Palermo, il concorso “Un mare di saldi”. Partecipare è semplice. Basta portare lo scontrino alla postazione del concorso attiva tutti i giorni, dalle 10 alle 20, in piazza Centrale. Al desk le hostess controlleranno gli scontrini fiscali e consegneranno una o più cartoline di gioco in base all’importo speso. Per tentare la fortuna c’è tempo sino al 19 luglio.