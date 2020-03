dal 6 al 22 marzo

Prodotti nati dalle sapienti mani di abili artigiani ed eccellenze dei produttori locali protagonisti al Conca D’Oro di Palermo. Al centro commerciale di via Lanza di Scalea arriva la “Mostra dell’artigianato e dei prodotti tipici”. Dal 6 al 22 marzo, sarà allestita in galleria una fiera con stand dedicati.

L’ingresso è gratuito.

Sono tanti gli eventi previsti in questo mese al centro commerciale Conca D’Oro.

L’8 marzo, per la festa della Donna, ci sarà un dono floreale per tutte le donne ed il 19 marzo, inoltre, la giornata sarà dedicata alla Festa del Papà.

Intanto il centro commerciale Conca d’Oro di Palermo festeggia 8 anni di apertura e mette in palio 1.200 premi istantanei e 8 super premi grazie al concorso “8 anni con voi”.

Partecipare al concorso è semplice: basta fare un acquisto minimo di 10 euro per ricevere una o più cartoline di gioco. Mediante un “Gratta & Vinci digitale”, da grattare sullo schermo di 2 totem multimediali touch screen posizionati in piazza Centrale, si potrà tentare la fortuna. Il grande finale è previsto per venerdì 13 marzo. In programma la “Super tombola”, a partire dalle ore 17:30, con il taglio della torta e il brindisi.