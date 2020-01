Quattro pistole e munizioni

Sono state trovate alcune armi all’interno di un seminterrato in abbandono a Catania. A fare il ritrovamento sono stati gli agenti della Questura etnea.

Nella serata di ieri i poliziotti delle Volanti hanno effettuato una perquisizione in un edificio ubicato in stradale San Giorgio, ritrovando all’interno di un seminterrato in stato di abbandono, 1 pistola marca Beretta calibro 7.65; una pistola marca Tanfoglio calibro 9×21, due 2 pistole giocattolo sprovviste di tappo rosso e 135 munizioni di vario calibro.

Le armi sono state sequestrate e affidate al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per l’effettuazione degli accertamenti tecnici del caso. (immagine di repertorio)