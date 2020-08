Intervento dei bagnini e della Capitaneria di Porto

Un palermitano di 66 anni è morto Giuseppe Randazzo questa mattina in spiaggia dopo avere fatto un bagno ad Isola delle Femmine (Pa). L’uomo era appena uscito dall’acqua nei pressi del tratto di spiaggia libera quando si è accasciato.

E’ stato soccorso dai bagnini di un vicino lido balneare Maracaibo che hanno iniziato le pratiche di soccorso. I sanitari del 118 una volta arrivati hanno constatato la morte di Randazzo

Sono intervenuti gli uomini della guardia costiera e il medico legale. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Soltanto dieci giorni fa un altro bagnante è morto a Mondello: Baldassare Brucia, palermitano di 76 anni, si è sentito male mentre faceva il bagno. Nonostante i soccorsi, una volta portato a riva, il suo cuore ha smesso di battere.

Sempre sulla spiaggia della borgata marinara, un’altra donna è morta in seguito ad un malore i primi di luglio.Aveva 68 anni e si era recata al mare con un gruppo di amici: dopo il tuffo in acqua si è sentita male. A giungo un uomo è invece deceduto a Cefalù, anche in questo caso dopo avere fatto il bagno