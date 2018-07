il progetto definito "irrealizzabile"

Verrà presentato stamane alle 16, alla Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, il progetto del ‘porto hub’ sulla costa di Levante di Palermo.

Sulla vicenda interviene l’avvocato Carlo Pezzino Rao, coordinatore del Comitato per la Rinascita della Costa e del Mare che diffonde una nota già inviata anche al Comitato di cui fanno parte le più importanti Associazioni culturali tra cui: Italia Nostra, WWF, FAI delegazione di Palermo, Legambiente, Salvare Palermo, Institut Francais, Goethe Institut, Istituto di formazione Politica Pedro Arrupe ecc.

Ecco cosa scrive Pezzino Rao:

“Cari Amici,

La notizia apparsa sulla stampa relativa alla realizzazione di un “porto hub” esteso da S.Erasmo ad Acqua dei Corsari è sostanzialmente falsa e nello stesso tempo un pesce d’aprile fuori tempo. Il progetto è assolutamente irrealizzabile (e i tecnici progettisti lo sanno bene) sia dal punto di vista giuridico per insormontabili divieti di legge, sia dal punto di vista tecnico in quanto quasi tutta la zona è a rischio idrogeologico. Le faraoniche e devastanti opere se si realizzassero sostanzierebbero un disastro ambientale di immani proporzioni ancora più grave di quello provocato dalla discarica che invece, sarà trasformata nel parco sul mare da noi fortemente voluto e per il cui progetto sono iniziate le operazioni preliminari.

Stupisce, si fa per dire, che alcuni esponenti delle Istituzioni partecipino alla conferenza stampa che si terrà per ascoltare promesse irrealizzabili da parte di chi approfitta della credulità di sprovveduti cittadini in precarie condizioni economiche.

Probabilmente è propaganda elettorale in vista delle elezioni europee del 2019, sperando che qualcuno abbocchi all’amo. Ma tutto in brevissimo tempo finirà in una bolla di sapone.

Noi ci risentiremo a settembre per le notizie sui prossimi lavori per la riqualificazione del porticciolo di S.Erasmo.

Un caro saluto e buone vacanze”.