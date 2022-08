Ritorna in Forza Italia un volto noto al partito di Berlusconi della provincia di Palermo. Si tratta di Rosario Li Causi ex consigliere comunale e assessore a Monreale, candidato alle ultime elezioni amministrative di Palermo.

Un ritorno tra gli azzurri

Li Causi, funzionario regionale a Palazzo d’Orleans, ha ricoperto parecchi ruoli all’interno della macchina amministrativa regionale e nelle ultime legislature anche negli uffici di gabinetto degli assessorati al Territorio e Ambiente, all’Istruzione e alle Attività produttive. Consigliere comunale a Monreale per due consiliature dal 2014 con Forza Italia e Assessore comunale a Monreale dal 2017 al 2019. Candidato alle ultime amministrative a Palermo con “Noi con L’Italia”, è Coordinatore cittadino di Cantiere popolare e componente del coordinamento nel Comune di Monreale e del direttivo della città di Palermo.

Il bentornato di Miccichè

“Diamo il bentornato a casa – dicono i coordinatori regionale e provinciale, Gianfranco Miccichè e Luigi Vallone – al nostro amico per ricominciare un lavoro importante già intrapreso e che potrà solamente migliorare visto che nel frattempo Li Causi ha accumulato diverse esperienze professionali, politiche e amministrative che saranno utilissime per la crescita del partito nel circondario palermitano. A Li Causi porgiamo il nostro bentornato nella nostra grande casa azzurra”.

Le liste dei candidati di Forza Italia

Sempre Miccichè nei giorni scorsi ha presentato le liste elettorali per la Camera e per il Senato della compagine azzurra in vista del prossimo election day del 25 settembre. Nomi forniti in una conferenza stampa tenutasi nella sede palermitana del partito in via Libertà.

I candidati al Senato

Con riguardo al Senato, Forza Italia si aggiudica il seggio uninominale di Gela-Agrigento, dove si candiderà Stefania Craxi. Due i collegi plurinominali. In quello della Sicilia Occidentale è lo stesso Gianfranco Miccichè a scendere in campo nel ruolo di capolista, seguito a ruota dalla deputata regionale Daniela Ternullo, da Nicola Li Causi e dall’assessore al Comune di Palermo Rosi Pennino. In Sicilia Orientale mantenuta capolista Stefania Prestigiacomo. Nome seguito dall’assessore regionale Toni Scilla, da Loredana Messina e da Giovanni Giacobbe.

I profili scelti alla Camera in Sicilia Occidentale

Con riguardo alla Camera dei Deputati, in Sicilia Occidentale Forza Italia ha presentato due liste nel meccanismo proporzionale. Nel seggio di Camera 1 capolista sarà Giorgio Mulè, che ha affiancato lo stesso Miccichè durante la conferenza stampa. Mulè, ha dichiarato il coordinatore regionale, sarà candidato anche nell’uninominale Palermo-Settecannoli. Un profilo seguito da Ada Teregni, Marcello Gualdani e Anna Maria Crocchiolo. Nel seggio di Camera 2, quello relativo a Gela, Agrigento e Marsala, capolista sarà la deputata regionale uscente Margherita La Rocca Ruvolo. Profilo seguito da Michele Mancuso, Elia Martinico e Leonardo Burgio.

Due gli uninominali in Sicilia Occidentale. Si tratta di Gabriella Giammanco, nel collegio di Palermo, e Marta Fascina, l’attuale compagna di Silvio Berlusconi, nel collegio di Marsala. Un nome, quest’ultimo, sul quale Gianfranco Miccichè si ritiene soddisfatto. “Sono particolarmente contento della scelta, da parte del presidente Berlusconi, di mandare sua moglie in Sicilia. Vuol dire che si fida di noi. E’ una persona che ho conosciuto e che è meravigliosa”.

I candidati alla Camera in Sicilia Orientale

Tre i seggi plurinominali in Sicilia Orientale. In quello di Barcellona Pozzo di Gotto capolista sarà l’ex assessore regionale Bernadette Grasso. Nome seguito da Giovanni Mauro e Maddalena Passalacqua. Nel collegio di Catania – Acireale a capitanare la truppa azzurra sarà la parlamentare nazionale uscente Matilde Siracusano, candidata anche nel collegio uninominale di Messina. Profilo seguito da Paolo Emilio Russo, che sarà capolista nel collegio di Ragusa, dalla parlamentare nazionale uscente Urania Giulia Papateu e da Giovanni Messina. Un collegio nel quale Miccichè credo molto, visti anche i concatenamenti con altri collegi.

Nell’ultimo collegio plurinominale, quello di Ragusa, come sopra ricordato sarà Paolo Emilio Russo il capolista. Nome seguito da Bernadette Grasso, Giovanni Mauro e Paola Quaranta. Menzione a parte per il deputato regionale uscente Tommaso Calderone, candidato al collegio uninominale di Messina e che ha espresso la propria volontà di essere inserito, un giorno, in Commissione Giustizia. Progetto sul quale c’è la disponibilità da parte del presidente nazionale Silvio Berlusconi.