La figlia del generale Carlo Alberto

Rita Dalla Chiesa, la storica conduttrice televisiva di Forum e figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia nel 1982 a Palermo, è candidata alla Camera dei Deputati con Forza Italia. Sarà capolista in Liguria per le elezioni del 25 settembre.

Carlo Bagnasco, coordinatore ligure del partito di Silvio Berlusconi, ha affermato: “Sono convinto che la presenza di Rita Dalla Chiesa, giornalista encomiabile, preparata e amatissima del grande pubblico rappresenti un valore aggiunto, la sua storia privata segnata dell’omicidio del padre, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso per mano della mafia, l’ha resa combattiva e saldamente ancorata a quegli ideali di libertà che si sposano appieno con il nostro partito”.

Rita Dalla Chiesa, inoltre, correrà come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari, e nell’uninomonale sempre a Montecitorio di Molfetta.

La 74enne, quindi, non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello VIP nonostante, come detto da lei stessa di recente a FanPage.it, “i contatti con Alfonso (Signorini, n.d.r.) ci sono stati, è una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte”.

“Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse – aveva aggiunto – Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato”.

Invece, per Rita Dalla Chiesa potrebbero aprirsi le porte della ‘Casa’ di Montecitorio.