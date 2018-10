L'intitolazione

Il Comune di Palermo rende omaggio a Padre Pino Puglisi. Da oggi, infatti, un tratto del Piazzale Anita Garibaldi a Brancaccio, assume ufficialmente il nome di “Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi”. Il rimanente tratto del piazzale Anita Garibaldi assume la denominazione “via Anita Garibaldi”.

Presenti alla cerimonia di svelatura della targa, tra gli altri, il Prefetto, Antonella De Miro; il Questore, Renato Cortese; il Comandante della Polizia Municipale, Gabriele Marchese; il fratello di Don Pino, Franco Puglisi; il Presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale e gli studenti della scuola Puglisi.

“Oggi siamo qui – ha detto il Sindaco, Leoluca Orlando – per fare un gesto che non è solo formale, per affermare, con molta chiarezza, che noi non vogliamo ricordare Padre Puglisi ma vogliamo fare memoria di Padre Puglisi; vogliamo mantenere l’impegno di fare le cose che lui avrebbe voluto che si facessero. E siamo qui per confermare, ancora una volta, che noi proseguiremo sulla strada indicata da Padre Puglisi, come abbiamo già fatto con la scuola, con l’asilo, recuperando uno spazio di vivibilità per i ragazzi ed i bambini di questo quartiere”.