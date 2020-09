Si è svolta nello specchio d’acqua del golfo di Mondello una esercitazione della Polizia di Stato che ha visto collaborare il Nucleo Sommozzatori e personale degli acquascooter dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con i colleghi del 4° Reparto Volo.

L’esercitazione ha voluto simulare svariati moduli di salvataggio di bagnanti in difficoltà o di naufraghi, attraverso protocolli di sicurezza che sviluppano una importante sinergia tra poliziotti: una sicurezza che giunga dal cielo e dal mare è una sicurezza che offre più garanzie di salvezza per chi fatica a raggiungere la terra ferma perché è la somma di diverse esperienze, di distinte abilità e professionalità, in ultimo, praticate da differenti angolazioni.

Dalle 15 alle 17 , gli elicotteri della Polizia di Stato hanno effettuato missioni di salvataggio nella baia di Mondello, attraverso il rilascio in acqua, in volo stazionario (hovering), a circa due metri di altezza, di personale sommozzatore e successivo recupero con verricello in singola e doppia braga.

Durante le operazioni sono state anche utilizzati dei fumogeni arancioni, necessari per determinare la direzione del vento.

Le esercitazioni sono uno degli step del programma di addestramento per il conseguimento dell’abilitazione alle “Attività Operazioni Speciali Polizia” per il personale aeronavigante del 4° Reparto Volo.