I poliziotti sul posto

Un uomo questo pomeriggio è morto per strada in via Pitrè a Palermo. L’uomo stava passeggiando quando si è sentito male si è accasciato ed morto.

Alla centrale operativa del 112 era arrivata una richiesta di intervento per una persona che era distesa per terra e che respirava a mala pena. Non appena sono arrivati i sanitari hanno cercato di rianimarlo ma senza successo.

L’uomo è morto. Sono intervenuti gli agenti di polizia e si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la vittima sia stata colta da malore mentre camminava.

L’uomo aveva 74 anni. A lanciare l’allarme al numero unico di emergenza sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118 e due pattuglie di polizia.

Per lui però non c’era più nulla da fare. Il corpo è stato coperto con un telo in attesa che venisse autorizzata la restituzione della salma per celebrare i funerali.