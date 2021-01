Manifestazione anche nei comuni vicini

Una candela per Roberta Siragusa, la giovane uccisa la notte tra sabato e domenica scorsa è stata accesa ieri ai balconi e alle finestre dai cittadini di Caccamo.

L’iniziativa di numerosi ragazzi che hanno deciso di organizzare un momento di suffragio e ricordo di Roberta. L’iniziativa è stata voluta dagli alunni del liceo delle Scienze Umane, dell’alberghiero e del consiglio comunale di Caccamo.

I ragazzi sono i protagonisti delle manifestazioni per non dimenticare Roberta. Come i ragazzi della Pro Loco della vicina Termini Imerese che hanno manifestato la profonda indignazione e condanna per quanto accaduto alla giovane Roberta e si sono uniti al dolore della comunità di Caccamo.

“Con questo spirito di vicinanza accogliamo e facciamo nostro il momento di preghiera laico-religioso promosso da alcuni ragazzi in memoria di Roberta – dicono i giovani – anche noi abbiamo sostenuto l’iniziativa e abbiamo acceso una candela e ci siamo fermati per 5 minuti in suffragio della ragazza e per ribadire no alla violenza sulle donne”.