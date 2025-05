Due pedoni sono stati investiti in via Paolo Balsamo nei pressi del terminal per il tram. Una donna di 68 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico.

Nell’impatto la donna si è procurata una grave ferita alla testa. Un altro uomo più anziano è stato trasportato in codice giallo. Era molto impaurito per avere visto l’auto piombargli addosso a pochi metri dalla stazione centrale. I sanitari del 118 li hanno trasportati al pronto soccorso. Le indagini sono condotte dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica.

Catania, muore giovane di 23 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì 19 maggio lungo la parte inferiore di viale Ulisse, in direzione Tondo Gioeni. Lo scontro ha coinvolto un’automobile di piccole dimensioni e uno scooter. A seguito dell’impatto, la persona alla guida del mezzo a due ruote, una donna di 23 anni, ha perso la vita. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per la ragazza coinvolta nello scontro non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della polizia municipale di Catania, sono immediatamente giunte sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per chiarire le cause e la dinamica esatta dell’incidente mortale. Al momento, una delle prime ipotesi al vaglio degli inquirenti sembrerebbe essere quella di un tamponamento tra i due veicoli. L’incidente ha causato significative code e rallentamenti nel tratto di strada interessato, con disagi per la circolazione veicolare.

L’incidente mortale in via Buonriposo

Nel fine settimana un altro gravissimo scontro in città: nella notte tra venerdì e sabato, infatti, Salvatore Aliotta, di 71 anni, è stato investito da uno scooter in via Buonriposo, all’altezza di via Oreto.

L’uomo, titolare di una storica friggitoria della zona, era stato ricoverato in condizioni disperate ed è deceduto nel reparto di neurorianimazione al Civico. Alla guida del ciclomotore si trovava un ragazzo di 17 anni.