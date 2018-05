Una fiaba siciliana di un autore contemporaneo in scena domani, mercoledì 30 maggio, a “il maggio dei libri” all’interno della biblioteca multimediale di Villa Trabia in via Salinas 3 a Palermo. Tocca allo scrittore Francesco D’Agostino esordire con ‘Il piccolo satiro innamorato’, un racconto lungo pubblicato dalla Lilit Books edizioni.

Sarà anche occasione, durante la narrazione del testo prevista a partire dalle 9,45, per toccare argomenti eterni e sempre attuali come l’amore, l’amicizia, l’integrazione e la tolleranza.

La fiaba narra l’insolita storia d’amore tra due adolescenti, in terra di Sicilia. I due protagonisti principali sono, il piccolo satiro di nome Fanfaricchiu, talentuoso musicista ma dalla dolente fama di essere imbranato e gran “fracassone”; e, la bella pastorella Angelica, dalla forte verve, degna di una piccola “amazzone”, per come a lei piace descriversi: ribelle verso le consuete usanze del tempo e la grande brama di conoscere e istruirsi, per riscattarsi dal suo stato di arretratezza e povertà.

I personaggi comprimari anch’essi dal carattere singolare, concorrono a rendere il racconto divertente e ricco di colpi di scena, colorando la magica trama. Le avventurose vicende dei protagonisti si dipanano ora inserendosi dentro storici fatti reali, e ora tra le prime scoperte tecnologiche. Non manca l’accenno a temi attuali, come l’integrazione, la tolleranza razziale, l’amore e l’amicizia. Una fiaba moderna per ragazzi e adulti, dal finale positivo e la morale netta.

L’autore, Francesco D’Agostino, è nato e vive a Palermo, svolge l’attività di Interior Design. Come autore ha avuto esperienze di lavoro teatrale e di aiuto scenografo a Palermo. Dipinge e scrive romanzi, racconti e fiabe. Alcuni sono stati pubblicati in antologie di autori e altre in pubblicazioni locali.

Finalista e vincitore di diversi premi Letterari: nel 2013 con la raccolta dei racconti “Le città fantastiche”, Bibliotheka edizioni. Vincitore del concorso – Giallo Leucotea 2017– con il romanzo “La porta di Sabàsa”. Con la casa editrice Lilit Books anno 2018 pubblica la fiaba siciliana “Il piccolo satiro innamorato”.