il 10 novembre

Arriveranno da Catania e da tutta la Sicilia in occasione del 30° anno dalla costituzione del Parco delle Madonie e della Giornata Nazionale del tesseramento Fiab (Federazione italiana Ambiente e Bicicletta per trascorrere una straordinaria giornata all’insegna dell’allegria, in un luogo spettacolare: il Parco delle Madonie, Geopark Unesco.

L’evento è co-organizzato dalla Fiab Catania – MontaInBIKE Sicilia A.S.D. e dall’Ente Parco delle Madonie.

“La Ciclopasseggiata – spiegano gli organizzatori – offrirà due opportunità per scoprire i tesori di 4 Comuni del Parco: Petralia Soprana, Petralia Sottana, Castellana Sicula e Polizzi Generosa”.

La manifestazione si svolgerà il 10 novembre con start alle 9.30 in piazza del Popolo a Petralia Soprana, Borgo dei Borghi. Oltre alla passeggiata in bicicletta non agonistica, difficoltà media (35 Km. in 3 tappe: 14 Km. + 14 Km. + 7 Km.) ci sarà anche un Trekking cittadino guidato.

Per chi arriva da Catania ci sarà la possibilità di portare con sé la propria bicicletta, sul carrello portabici (36 posti disponibili) agganciato all’autobus Gran Turismo.

Diversamente, sarà possibile noleggiare gratuitamente una bicicletta sul posto (20 biciclette disponibili, di varie misure). Tutti i dettagli sulle pagine social dell’Ente Parco delle Madonie e dell’evento.