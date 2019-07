fino al 7 settembre

Dopo il Teatro del Fuoco Food, un altro evento collaterale infiammerà Palermo e Trapani in attesa dei tre spettacoli dell’edizione numero 12 di Teatro del Fuoco – International Firedancing Festival in Sicilia (1 agosto a Palermo, Teatro di Verdura; 2 a Gibellina e 3 agosto a Zafferana Etnea).

Dopo il gusto, stavolta sarà un altro senso ad essere coinvolto: la vista, accompagnata da una massiccia dose di emozioni. Sì, perché la mostra fotografica “Ideas of fire” è un suggestivo racconto per immagini attraverso luoghi e paesaggi mozzafiato in cui gli artisti si sono esibiti, ma anche i dietro le quinte e i momenti salienti delle performance.

Dal 7 luglio al 7 settembre sarà possibile ammirare la mostra “Ideas of fire” a Palermo , alle Librerie del Cassaro (corso Vittorio Emanuele) e nella sede del Teatro del Fuoco, Elementi Creativi (via Tommaso Natale, 78/e), ma anche al Berlingeri Resort di Campobello di Mazara (Trapani).

“Gli eventi collaterali Food e Focus che precedono le performance del Teatro del Fuoco – dice Amelia Bucalo Triglia, ideatrice del progetto – sono altre forme d’arte generate dal fuoco e dalla luce in Sicilia per narrare con altri linguaggi una magica atmosfera a chi ci segue da anni e chi verrà per la prima volta al Festival”.

(foto fornita dall’ufficio stampa)