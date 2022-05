L'aggressore un palermitano a bordo di una bici elettrica

Due agenti della polizia municipale di Palermo sono stati picchiati in piazza Vigliena da un uomo che stava transitando nella zona pedonale con la bici elettrica.

Gli agenti hanno fermato il ciclista e hanno gli hanno intimato di scendere e percorrere il tratto in zona pedonale spingendo il mezzo. Tra l’altro la zona pedonale era in quel momento piena di palermitani e turisti-

L’uomo non appena è stato fermato ha subito urlato e inveito contro gli agenti colpendone uno con una testata e un altro a calci e pugni. Nel corso della colluttazione l’uomo alla fine è stato bloccato grazie all’arrivo di rinforzi.

I due agenti part time sono stati portati in ospedale e si trovano ancora al pronto soccorso.

“E’ inqualificabile quanto successo – dicono Nicola Scaglione segretario provinciale del sindacato Csa e Luigi D’Antona rappresentante sindacato nelle polizia municipale – Non è tollerabile che gli agenti che compiono il loro dovere e fanno rispettare le regole siano costretti a concludere il loro turno in ospedale con diversi giorni di prognosi. Queste aggressioni vanno perseguite con determinazione. Ne vale del rispetto del lavoro svolto da colleghi che si trovano in prima linea a contrastare i comportamenti di palermitani incivili”.