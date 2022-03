Torna la classe Ansa 303, le regate dall'1 al 3 aprile

È tutto pronto per l’ottava edizione di Una Vela senza esclusi. La kermesse sportiva nazionale si terrà a Palermo dal 31 marzo al 3 aprile ed è organizzata dalla Lega Navale Italiana del capoluogo siciliano. La competizione torna in acqua dopo due anni di pausa dovuta al Covid.

Tornano nel Golfo di Palermo, a distanza di pochi mesi, le barche della classe paralimpica Hansa 303 dopo il Campionato del Mondo che si è disputato ad ottobre 2021 che vide il successo del polacco Cichocki.

Una quarantina i partecipanti da tutta Italia

Gli atleti diversabili iscritti che si sfideranno a bordo della Hansa 303 sono 39 provenienti da tutta Italia, 15 i siciliani. Arriveranno, infatti dal Friuli, dal Veneto, dalla Lombardia, Liguria e Campania per sfidare gli alfieri di casa.

Alcuni ragazzi disputeranno le regate a bordo delle Azzurra 600 per un progetto con l’ospedale Civico Arnas di Palermo.

La manifestazione è valevole anche per la classifica che decreterà il campione della classe Hansa interzonale di Sicilia e Calabria. Le regate si disputeranno in singolo e doppio sulle Hansa.

Tisci “Palermo è in prima linea nello sport per inclusione ed integrazione”

Giuseppe Tisci, presidente della Lega Navale sezione di Palermo, sottolinea l’importanza della kermesse Una Vela senza esclusi. “È un evento che dimostra che Palermo è in prima linea dell’utilizzo dello sport per l’inclusione ed integrazione – sottolinea Tisci – in dispetto alla scarsità di risorse disponibili sul territorio la Lni è sempre in prima linea per la diffusione dei valori dello sport supportata dai propri soci volontari. Saranno invitate le associazioni locali al fine di mostrare i velisti campioni che hanno superato i propri limiti e che sono da esempio per gli altri che pensano che… ‘Non si può fare’”.

Il programma

Dopo il convegno intitolato “Sport e disabilità: Non solo parole!”, previsto giovedì 31 marzo che si terrà alla Fonderia Orotea alla Cala a partire dalle 11

le regate saranno disputate nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e alla fine verrà decretato il vincitore di Una Vela senza Esclusi. Saranno anche assegnati i premi Trofeo Panathlon Gabriella Caldarella e Trofeo Lni Pietro Caricato.

Il sabato sera è stata organizzata una cena con raccolta fondi per le fa moglie dell’Ucraina arrivate in città bisognose praticamente di tutto. La Lni di Palermo si impegna ad impegnare i fondi raccolti per progetti specifici come acquisto di Pc per le lezioni in line dei bimbi, acquisto vestiti, libri mentre ha già dato disponibilità a far fare sport della vela ai ragazzi in maniera assolutamente gratuita per concedere momenti di serenità con i nuovi amici italiani.

Questi, infine, gli orari di Una Vela senza esclusi 2022, organizzato dalla Lega Navale di Palermo:

31 marzo, alle 11 il convegno “Sport e disabilità: non solo parole!”

1 aprile, dalle 11.30 alle 16 regate sulle boe

2 aprile, 10.30 regate sulle boe, alle 21 “Una vela Senza esclusi Party”

3 aprile, dalle 10.30 alle 14, regate sulle boe. Alle 15 la premiazione.

Una Vela senza esclusi è organizzato dalla Lega Navale Italiana, per conto della Fiv (la Federazione Vela), col patrocinio del Comune di Palermo con la collaborazione del Panathlon Club Palermo, Civico Di Cristina Benfratelli, Rotary Distretto 2110 Club Palermo Ovest, Sclerosi Multipla Onlus. Media partner Blog Sicilia.