L'apprezzamento del presidente Mattarella

Il polacco chiude la primo posto precedendo la francese Cecil Venuat ed il britannico Rory Mickinna

Nel doppio, gli australiani Symonds e Klilnger hanno la meglio sui polacchi e sui francesi

Alla Cala è arrivato anche il messaggio di apprezzamento del presidente della Repubblica Mattarella

Dopo l’europeo arriva anche il mondiale. Il polacco Piotr Cichocki è il nuovo campione del mondo della classe paralimpica Hansa 303 di vela. Il verdetto è arrivato al termine delle regate che si sono svolte nel corso della rassegna iridata che si è svolta a Palermo e che si è conclusa questo pomeriggio alla Cala con la cerimonia di premiazione.

Il velista polacco è stato protagonista fin dalle prime battute vincendo tre delle prime quattro prove. La sua costanza lo ha premiato.

Sul podio la francese Venuat e il britannico Mickinna

Nell’edizione da record che ha visto al via oltre 180 atleti provenienti da 25 nazioni, con 118 barche, Cichocki ha preceduto la francese Cecil Venuat e il britannico Rory Mickinna.

Nel doppio la vittoria è australiana

Nel doppio ha vinto il duo australiano formato da Symonds-Klinger, davanti ai polacchi Cichocki- Gournas Grudzien ed ai francesi Guyon-Ducruix.

La classe Liberty è olandese

Nella classe Liberty, invece, si è imposta Vera Voorbach (Olanda), davanti a Gerard Eychenne (Francia) e a Paul Phillips (Gran Bretagna).

Il messaggio del presidente della Repubblica

Alla cerimonia di questo pomeriggio nel Villaggio delle Nazioni allestito alla Cala di Palermo è arrivato il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “È con vivo piacere che porgo un caloroso saluto agli equipaggi partecipanti al campionato del mondo Hansa 303 che in questi giorni si svolge a Palermo. Oltre 180 atleti provenienti da 25 nazioni, con 118 imbarcazioni in gara: è davvero un successo straordinario per uno sport che mostra come sia possibile superare le barriere. Lo sport è un diritto di tutti, e occorre impegno da parte delle istituzioni affinché il suo esercizio possa superare ogni ostacolo, fisico e ambientale”.

E continua: “Sullo straordinario esempio positivo dei campioni paralimpici, non posso che augurare che lo sport diventi sempre più uno strumento di inclusione, di partecipazione sociale e di affermazione personale. Rivolgo un apprezzamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento a partire dalla sezione della Lega Navale di Palermo che, nella ricorrenza del suo 120 compleanno, ospita questa bellissima manifestazione. Buon vento a tutti”.

Il ministro Stefani “Mare sa eliminare le barriere”

Intervenuta con un videomessaggio anche il ministro delle Disabilità, Erika Stefani: “Il mare – ha detto – sa eliminare le barriere perché mette tutti sullo stesso piano. Qualche settimana fa sono stata in visita in Sicilia e mi sono resa conto ulteriormente di queste enormi potenzialità che ha questa regione sul fronte sello sport in mare”.

Beppe Tisci, presidente della Lega Navale di Palermo, che ha organizzato la manifestazione ha aggiunto:

“Abbiamo cercato di fare del nostro meglio – ha detto –. Tutti i nostri soci si sono impegnati per questa splendida festa. Nonostante le cattive condizioni meteo, siamo riusciti ad assegnare i titoli di campioni del mondo. Tutti hanno fatto la loro parte, a partire dalle istituzioni: Regione Siciliana, Comune di Palermo, Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali. Fondamentale l’appoggio dei nostri partner: l’assessorato regionale allo Sport e la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele. Un grazie anche a tutti gli sponsor, alla Fiv che ci ha permesso di organizzare questo evento, all’ammiraglio Donato Marzano, presidente nazionale della LNI”.

L’assessore Marino “Oggi siete tutti campioni del mondo”

Presente anche l’assessore comunale Sergio Marino: “Siete una potenza. Oggi voi siete tutti campioni del mondo, al di là delle classifiche. Nella vita si vive di emozioni e non c’è diversità nelle emozioni che voi ci avete dato in questi giorni”.

L’ammiraglio Manganelli “Vera e propria festa dello sport”

Alla cerimonia ha preso parte anche l’ammiraglio Luciano Magnanelli, vicepresidente della Lega Navale Italiana: “Abbiamo assistito a una vera festa dello sport e del mare. Uno dei più importanti eventi dopo le paralimpiadi, avete dimostrato che le barriere si possono abbattere, non solo quelle fisiche ma anche quelle sociali e burocratiche. Siamo rimasti colpiti dal grande coinvolgimento dei soci e dei volontari della sezione di Palermo della Lni”.