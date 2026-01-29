L'isola guida la classifica con 2720 ricerche mensili

Nel 2025 le università telematiche hanno registrato un’impennata di iscrizioni senza precedenti e, in Sicilia, l’interesse cresce più che in ogni altra regione.

Secondo un’analisi condotta da LeTueLezioni, piattaforma leader nel tutoraggio, l’isola è oggi la regione con il più alto tasso di interesse verso le università online, con un aumento del +32% annuo nelle ricerche Google legate a termini come “laurea online” e “università telematica”.

Si tratta di un segnale forte: i giovani siciliani, di fronte a un sistema universitario tradizionale spesso distante e poco accessibile, stanno scegliendo sempre più spesso percorsi di studio digitali. E non sono i soli. A livello nazionale, oltre il 70% degli studenti italiani considera l’istruzione online come unica vera opzione.

Sicilia prima in Italia per interesse verso le università online

Lo studio condotto da LeTueLezioni, basato su dati di volume di ricerca su Google, rivela una mappa sorprendente dell’istruzione digitale nel Paese. La Sicilia guida la classifica con 2.720 ricerche mensili medie, seguita dalla Lombardia (11.420 ricerche ma in calo del -20%) e dal Friuli Venezia Giulia (+33%).

L’interesse siciliano, in crescita costante, si collega a fattori chiari: carenza di sedi universitarie nelle aree interne, esigenze lavorative e necessità di conciliare formazione e vita familiare. L’università telematica, con i suoi corsi flessibili, diventa, così, oggi, una risposta concreta.

Nelle ultime posizioni della classifica, troviamo regioni come il Molise e il Trentino-Alto Adige, dove le ricerche sono minime e in calo marcato.

Studiare da casa funziona: i consigli degli esperti

Nel primo semestre del 2025, secondo i dati di AteneiOnline, le iscrizioni ai corsi universitari online sono aumentate del 51%, con un balzo del +78% tra gli under 25. Numeri che confermano una rivoluzione in atto, in particolare tra i più giovani.

Lo studio a distanza non è, però, privo di insidie. Serve un nuovo approccio, più strutturato, personalizzato e consapevole. Per questo motivo LeTueLezioni ha coinvolto due esperti d’eccezione: Samuele Lazzarin, psicologo e tutor con vent’anni di esperienza, specializzato in disturbi dell’apprendimento e tecnologie educative e Michele Protopapas, ingegnere aerospaziale, docente di matematica e fisica, autore e studente egli stesso in un’università telematica.

I due professionisti hanno raccolto una serie di consigli pratici per affrontare al meglio lo studio digitale, puntando su motivazione, organizzazione e metodo.

Ecco le cinque strategie individuate per studiare online in modo efficace

Pianifica per obiettivi, non per ore (abbandona le sessioni infinite. Usa la matrice di Eisenhower per stabilire priorità e suddividi i materiali in micro-obiettivi. Ogni piccolo traguardo raggiunto alimenta la motivazione); Usa la tecnica di Feynman per capire davvero (spiega ciò che studi a qualcuno che non ne sa nulla. Se non riesci, significa che devi tornare indietro. Questo metodo elimina l’illusione di sapere); Affronta i problemi complessi con lo scaffolding (invece di cercare subito la formula, scomponi il problema in passaggi elementari. “Spesso lo studente si blocca perché non sa da dove iniziare”, osserva Michele Protopapas. La chiave è il ragionamento guidato); Costruisci una memoria visiva esterna (le mappe concettuali con colori e simboli aiutano a liberare la mente e facilitano l’apprendimento intuitivo. Associando visivamente le informazioni, si riduce lo sforzo mnemonico); Studia a intervalli, non in maratone (la spaced repetition è più efficace delle sessioni intensive. Alternare gli argomenti e ripassare nel tempo migliora la memorizzazione e previene l’affaticamento mentale).

Dallo studio al metodo: come cambia l’apprendimento online

“Le discipline STEM rappresentano oggi circa il 40% del volume totale di tutoring sulla nostra piattaforma”, afferma Albert Clement, CEO di LeTueLezioni. “È un segnale chiaro di un cambio di paradigma: la domanda di supporto non riguarda più solo il cosa studiare, ma il come farlo in un ambiente digitale.”

Samuele Lazzarin, psicologo e tutor esperto, sottolinea l’importanza del metodo personalizzato: “Ogni studente ha un profilo unico. Serve un percorso logico, umano e interattivo. E soprattutto, è importante spostare il focus dal risultato al processo”.

Anche chi è abituato all’insegnamento tradizionale, come Protopapas, ha scelto di affrontare una seconda laurea in formato digitale: “L’università online offre una nuova libertà, ma va affrontata con metodo”.

Il boom dell’università online ha anche un altro effetto: cresce il numero di tutor attivi sul territorio siciliano, pronti ad affiancare studenti universitari nelle materie più complesse, dalle scienze alla letteratura. Una nuova microeconomia educativa che crea opportunità e connessioni locali anche a distanza.

In questo scenario in rapida evoluzione, il successo dell’università online non dipenderà solo dalla tecnologia, ma dalla capacità di costruire un’istruzione più umana, accessibile e su misura per ogni studente.