Un uomo di 63 anni, è annegato in una spiaggia di Cefalù (Pa), nei pressi di Mazzaforno. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo, senza successo, pertanto il medico ne ha dichiarato il decesso. La vittima è un tedesco che si trovava in villeggiatura in Sicilia.

La centrale operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l’intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico, visto che l’accesso alla spiaggia è impervio, sopratutto dovendo trasportare una barella.

Sono intervenute due squadre di tecnici del soccorso alpino che hanno trasportato l’uomo fino a dove poteva giungere il carro funebre. Sono intervenuti i militari della guardia costiera di Cefalù. Presenti anche i militari della compagnia dei carabinieri di Cefalù.