E’ morto un uomo alla Cala a Palermo. Si trovava a bordo di una bici quando all’altezza di uno dei pontili è finito in acqua.

E’ stato soccorso dai pescatori che si trovavano in zona ed è stato portato sulla banchina. Sono arrivati i sanitari del 118 e hanno cercato di rianimarlo.





L’uomo sarebbe morto per sindrome da annegamento,

Lo hanno massaggiato ma è morto. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia che stanno cercando di risalire all’identità. Pare che l’uomo quanto è caduto in mare non avesse documenti addosso.

Per recuperare l’uomo sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. L’uomo è stato recuperato dai pescatori. Da quando potuto accettare l’uomo stava percorrendo in bicicletta il tratto della Cala, quando per cause da accettare è caduto in acqua. Sono intervenuti gli agenti di polizia, carabinieri e personale della capitaneria di porto che accerteranno la dinamica dell’accaduto.

Saranno acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo.