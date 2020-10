Indagano i Carabinieri

Non è chiaro se si tratti si un tentativo di suicidio o di un incidente, fatto sta che un uomo di 48 anni questo pomeriggio è stato ricoverato in prognosi riservata al Trauma Center di Villa Sofia dopo essere caduto dal terzo piano di una palazzina di Monreale (Pa).

L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe volato dal terzo piano della propria abitazione che si trova lungo la Circonvallazione di Monreale. Dopo essere rovinato per terra, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato portato in codice rosso a Villa Sofia. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della locale stazione per ricostruire le causa dell’incidente.