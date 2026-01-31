Un uomo di 52 anni è rimasto ferito durante una battuta di caccia a San Giuseppe Jato (Palermo). Il cacciatore è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. L’incidente è successo in contrada Ginestra.

Un colpo di fucile, probabilmente sparato per errore da un altro cacciatore, lo ha raggiunto alla spalla. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare cosa sia successo e risalire al responsabile del ferimento.

A chiedere il soccorso dei sanitari un altro cacciatore che si trovava con la vittima durante la battuta di caccia.