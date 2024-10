Un uomo di 42 anni è stato ricoverato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla con una ferita alla testa. Sembra che sia stato colpito con un ferro da stiro, così ha detto ai sanitari che gli hanno ricucito la ferita alla testa

. In ospedale non ha dato altre spiegazioni. Né dove sia avvenuta la lite né chi sia stato a colpirlo. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno cercando di risalire all’aggressore che ha ferito l’uomo già noto alle forze dell’ordine.