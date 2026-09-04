Un uomo è stato ferito allo Zen di Palermo con un colpo d’arma da fuoco. Il proiettile ha raggiunto la testa e l’ogiva si trova ancora conficcata nel cranio.

L’uomo è vigile e cosciente e si trova ricoverato nel reparto di neuro rianimazione dell’ospedale Villa Sofia.

Dopo essere stato colpito alla testa lo stesso ferito è salito in auto e si è diretto in ospedale dove si trova ricoverato. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

In questo momento ci sono diversi agenti della polizia che stanno passando al setaccio il quartiere per cercare di ricostruire quanto successo.

L’uomo ferito allo Zen si chiama Gianluigi Savoca di 40 anni. Il colpo, in base alle prime indiscrezioni lo avrebbe colpito alla nuca. L’uomo anche se ricoverato in neuro rianimazione dell’ospedale Villa Sofia è vigile. Dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre l’ogiva rimasta dentro.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Palermo. In queste ore il quartiere è presidiato dalla polizia e ci sono indagini in corso per risalire al responsabile o ai responsabili del ferimento. In queste ultime settimane lo Zen è una polveriera. Si sono registrati altri ferimenti e anche un omicidio a ferragosto nel corso di una rissa.