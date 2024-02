Un uomo è stato investito nei pressi del bowling a Palermo in viale del Fante a Palermo. L’anziano di 83 anni si trova ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia a causa dell’incidente con una microcar.

Alla guida del mezzo un sedicenne che è stato ascoltato dagli agenti della polizia municipale. I sanitari del 118 hanno soccorso l’anziano e lo hanno portato al Trauma center dove i primi esami hanno evidenziato diversi traumi molto delicati. Le condizioni sono critiche: la prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione l’83enne stava attraversando la strada quando il giovane, a bordo di una Ligier, l’avrebbe urtato facendolo cadere. Gli agenti dell’Infortunistica hanno eseguito i rilievi per chiarire il punto in cui è avvenuto l’impatto e individuare eventuali segni di frenata sull’asfalto. Per chiarire la dinamica sono state acquisite le immagini riprese dalle numerose telecamere installate in zona. Accertamenti in corso anche sulla microcar che potrebbe finire sotto sequestro in base alle notizie che arriveranno dall’ospedale.

Le strade della città continuano sempre a rappresentare un pericolo per i pedoni costretti a schivare costantemente auto e moto, che siano sulle strisce o meno. L’ultima vittima di un incidente con una dinamica più o meno simile risale a novembre. Si tratta Emanuele Magro, 33 anni, di professione autotrasportatore. L’uomo stava attraversando quando è stato travolto da un automobilista poi fuggito e ad oggi non ancora identificato. Prima ancora a perdere la vita era stata Maria Bignardelli, ex insegnante investita da un camion dell’Esercito in viale Lazio.