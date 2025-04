Un uomo è stato trovato morto in casa in via Mortillaro. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri con la scientifica. Sono in corso i rilievi per stabilire le cause della morte.

In strada ci sono diverse persone e tante le auto delle forze dell’ordine. Al momento non si conoscono le cause della morte.

Al vaglio degli investigatori tutte le ipotesi.