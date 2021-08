Intervento dei sanitari del 118

Un uomo è morto questo pomeriggio nel mare di Mondello. Era in mare quando i familiari hanno notato che stava male.

Sono intervenuti i bagnini e hanno constatato che l’uomo non respirava più. E’ stato portato a riva e messo a riparo da tre ombrelloni. Per circa mezz’ora sono state eseguite le tecniche per cercare di rianimarlo. Ma non c’è stato nulla da fare.

La vittima Mario Morelli, 81 anni, è un cliente abituale. Questa mattina era arrivato in spiaggia si era fatto la doccia e si era tuffato a mare senza problemi.

Verso le 13 qualcuno dei familiari si è accorto che l’uomo non dava segnali di vita. I bagnini della della Italo Belga lo hanno raggiunto. Aveva la testa sotto acqua e dopo averlo immediatamente girato per provare a farlo respirare lo hanno trasportato a riva. Più di trenta minuti per tentare di rianimarlo.

È il secondo decesso sulla spiaggia di Mondello in queste ultime settimane. Sempre nella stessa zona della spiaggia

In spiaggia sono arrivati anche i militari della Capitaneria di Porto e il medico legale. I sanitari del 118 hanno costatato la morte del bagnante.

La morte è certamente avvenuta per un malore.

Attorno agli ombrelloni, dove c’era la persona deceduta, la giornata di mare è proseguita come se nulla fosse accaduto.