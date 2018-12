Un uomo si è sentito male in casa in via Mortillaro a Palermo. Un intervento come ce ne sono centinaia in città. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di curarlo in casa. Un intervento che ha solo alleviato le pene della persona ammalata.

Un problema doverlo trasportare al pronto soccorso per via del peso. Impossibile per i sanitari del 118 trasportarlo in barella per via del peso.

Così per trasportarlo al vicino ospedale al Civico sono intervenuti i vigili del fuoco che con la scala attraverso il balcone hanno fatto scendere il paziente che è stato così trasportato e ricoverato nel vicino nosocomio.