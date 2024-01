Un uomo di 81 anni di Bagheria è stato denunciato per aver sparato dal terrazzo con una carabina detenuta legalmente. Non si conoscono i motivi del gesto.

L’uomo ha sparato alcuni colpi in aria dalla sua abitazione in via Bagnera e non diretti ai passanti.

I colpi esplosi hanno allarmato i residenti che hanno chiamato i carabinieri della compagnia che sono andati in casa dell’uomo e hanno sequestrato alcuni fucili detenuti legalmente.