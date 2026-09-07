E’ stata disposta l’autopsia sul corpo del broker assicurativo trovato dentro il magazzino utilizzato come ufficio nel quartiere Zen di Palermo in via Cesare Brandi.

Al momento le indagini non escludono alcuna pista, anche se quella del suicidio sembra quella più accreditata. L’uomo è stato trovato legato e dentro l’ufficio c’era un bidone di benzina.

Le indagini dei carabinieri proseguono. La pista del gesto volontario è quella privilegiata anche perché gli investigatori hanno trovato il locale chiuso dall’interno. Sarà l’autopsia a dare risposte importanti per chiarire le cause della morte e se vi siano o meno segni di violenza.